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Фильм «Бумеранг» с Дмитрием Нагиевым показали в Москве

Общество
Фильм «Бумеранг» с Дмитрием Нагиевым показали в Москве
кадр из фильма «Бумеранг»

Москва, 25 ноября. Режиссер Петр Буслов представил в российской столице комедийный фильм «Бумеранг», главные роли в котором сыграли Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев.

Премьера состоялась в киноцентре «Октябрь», на мероприятии присутствовали звезды отечественного кино — Сергей Гармаш, Оксана Акиньшина и другие. По словам Буслова, «Бумеранг» — это яркий сплав эмоций, актерской работы и стоминутного драйва. Он выразил надежду, что его работу по достоинству оценят.

По сюжету, жизнь владельца фармакологического бизнеса (Нагиев) круто меняется после того, как на крышу его дорогой иномарки падает безработный художник (Трибунцев). Предприниматель заставляет бедолагу «отработать» долг. В прокат картина выходит 2 декабря, фильм покажут более 2 тысяч кинотеатров, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в российский прокат вышла драма Юхо Куосманена «Купе номер шесть». В картине снялся актер Юра Борисов («Выстрел», «Ольга»).

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нагиев буслов бумаранг
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