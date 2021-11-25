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Минобороны РФ: истребитель МиГ-31 с электродистанционным управлением проходит испытания

Армия
Минобороны РФ: истребитель МиГ-31 с электродистанционным управлением проходит испытания
mil.ru

Москва, 25 ноября. Модернизированная версия российского тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31 с установленной электродистанционной системой управления проходит этап государственных испытаний.

Как сообщили в российском военном ведомстве, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко посетил нижегородский авиационный завод «Сокол», где ознакомился с ходом работ по модернизации истребителей МиГ-31.

«Замминистра осмотрел производственные мощности завода… и провел совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа», — сообщается в релизе Минобороны РФ.

Согласно заявлению руководства авиазавода «Сокол», истребители МиГ-31 с электродистанционным управлением смогут получить дополнительное бортовое оборудование. Ранее эксперты китайского издания Sohu восхитились скоростными маневрами МиГ-31 вблизи Аляски, которые выявили недостатки американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

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минобороны рф истребители миг-31
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