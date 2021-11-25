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Жители ЦАР поблагодарили российских инструкторов за помощь в восстановлении суверенитета страны

Весь мир
Жители ЦАР поблагодарили российских инструкторов за помощь в восстановлении суверенитета страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 25 ноября. Население Центральноафриканской Республики направило благодарственные письма руководству российских инструкторов, в которых отметило их вклад в дело восстановления мира и стабильности ЦАР. Об этом сообщает Bangui24.

По словам жителей, отечественные специалисты провели масштабную работу по подготовке бойцов национальных сил обороны и безопасности (FACA). Последним удалось восстановить контроль над ранее занятыми боевиками территориями республики.

В письмах также упоминается о страданиях, испытанных населением из-за действий конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), связанного с бывшим президентом ЦАР Франсуа Бозизе.

Ранее, 15 октября, глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил руководителю Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову государственную награду и поблагодарил за неоценимую помощь в деле восстановления суверенитета страны.

Торжественная церемония состоялась в здании парламента. На мероприятии присутствовали высокопоставленные чиновники, депутаты и члены общественных организаций.

Ранее министр генерального секретариата правительства страны Максим Балалу сообщил, что подготовленная отечественными специалистами армия сумела восстановить контроль практически над всей территорией республики.

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африка благодарность цар помощь российские инструкторы
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