Общественники пожаловались на Инстасамку в прокуратуру из-за пропаганды проституции

Москва, 25 ноября. Представители общественного центра по защите семейных ценностей «Иван Чай» обратились в прокуратуру из-за творчества блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки. Они обвиняют звезду в пропаганде проституции.

Письмо общественников, адресованное генпрокурору РФ Игорю Краснову, опубликовал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». «Иван Чай» решил пожаловаться на Инстасамку после ее выступлений в Волгограде и Екатеринбурге

«Родительская общественность обеспокоена пропагандой разврата и проституции среди детей и молодежи», — указано в обращении.

Авторы письма полагают, что на концертах не соблюдались установленные организаторами возрастные ограничения 16+. В подтверждение своих слов общественники указали ссылки на опубликованные в соцсетях видео, на которых Инстасамка выводит на сцену несовершеннолетних и исполняет с ними песни развратного содержания и с нецензурной лексикой.

Ранее Инстасамка заявила, что должна была стать героиней нового интервью журналистки и телеведущей Ксении Собчак. По словам рэп-исполнительницы, она сбежала со съемки, испугавшись, что светская львица «сожрет ее за красоту».