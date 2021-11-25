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Украинский политолог Ковтун назвал США инициаторами обострения ситуации в Донбассе

Общество
Украинский политолог Ковтун назвал США инициаторами обострения ситуации в Донбассе
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт» в Киеве Вячеслав Ковтун рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», что подавить сопротивление республик Донбасса и уничтожить население там Киеву мешает только страх возмездия.

Украинский политолог подтвердил, что инициаторами обострения ситуации в Донбассе являются американские партнеры киевского руководства. Западные партнеры Украины, их журналисты и политики ежегодные маневры российских войск на своей территории выдали в СМИ за «подготовку агрессии». Этого, по его словам, достаточно, чтобы официальные лица на Украине пришли в панику, поскольку реально оценить ситуацию у них нет возможности.

«У нас такой техники, которая могла бы сфотографировать передвижения военных за рубежом, нет», — заявил Ковтун.

Ковтун не верит в ближайшее разрешение конфликта в Донбассе. По его мнению, ситуация разрешится со временем, а пока же основные усилия украинских властей будут направлены на сохранение унитарного государственного строя, категорически не приемлющего варианты федеративного устройства, и реализацию политики насильственной украинизации русского населения на Украине.

«Это вопрос долгой перспективы. Совершенно понятно, что украинизировать страну в течение ближайших 10-20 лет не удастся. Это процесс воспитания нового поколения», — обозначил задачу политолог.

Русскоязычные жители Украины насильственной украинизации вряд ли будут сопротивляться, считает Ковтун. По словам политолога, большинству граждан Украины нет дела до большой политики, поскольку все их внимание занимает решение насущных житейских проблем. К тому же у украинцев подавлена воля к сопротивлению.

«Украинцы очень толерантный народ, доброжелательный и добродушный. Поэтому тут я проблем не вижу», — заявил Вячеслав Ковтун.

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донбасс украина ковтун медиагруппа патриот
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