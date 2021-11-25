Куликов раскрыл суть плана США по втягиванию России в очередной конфликт

Москва, 25 ноября. В преддверии новой встречи президентов США и России Белый дом неожиданно начал нагнетать обстановку вокруг ситуации на Украине.

Именно Вашингтон первым стал утверждать, что на российской территории недалеко от границ Украины активизировались военные РФ. При этом Киев изначально категорически отрицал эти слухи и только после общения с американскими кураторами неожиданно «прозрел».

Как считает политический аналитик, журналист Дмитрий Куликов, Соединенные Штаты отнюдь не случайно развернули очередную антироссийскую информационную кампанию.

По словам эксперта, политическая и социально-экономическая ситуация внутри США в последнее время становится все более напряженной, в том числе из-за последствий эпидемии коронавируса. В связи с этим президент США Джо Байден рассчитывает укрепить свои позиции за счет успехов на внешнеполитической арене.

Теперь Вашингтон старается втянуть Россию в конфликт на Украине или хотя бы создать его видимость, чтобы в дальнейшем попытаться использовать этот «козырь» во время переговоров американского и российского лидеров.

«В США серьезный внутренний кризис, и противопоставить ему нечего. Поэтому американцы сейчас пытаются втянуть Россию в вязкий переговорный процесс. При этом США будут стараться, чтобы переговорный процесс не был переговорным, и попытаются навязать России свои цели. А для этого будет использовано все: от британцев до возможности военных действий и военных провокаций со стороны Украины», — рассказал эксперт в интервью изданию «Украина.ру».

ФБА «Экономика сегодня» /

Куликов отмечает, что американцы традиционно стараются обернуть любые переговоры в свою пользу. Именно поэтому Соединенные Штаты сейчас пытаются создать России проблемы, чтобы позже, взамен на избавление от них, попробовать получить от Москвы какие-то выгодные для них условия.

«Попытка вовлечь Россию в конфликт на территории Украины является прекрасной целью для американцев: это решило бы многие проблемы для них и создало бы много проблем для нас. Если же втянуть не удастся, они попробуют развести такую истерику, которую можно будет использовать в качестве инструмента давления на Россию в этом самом переговорном процессе. Американцы идут на переговоры, имея в кармане целый ряд сложностей, которые они создают нам сами, и по поводу которых они же готовы торговаться. США, конечно, как всегда попытаются обмануть и получить свое, не дав ничего», — уверен политический аналитик Дмитрий Куликов.

Впрочем, холодная реакция России на попытки США спровоцировать ее через Украину, явно дает понять, что у Вашингтона нет шансов навязать Москве свою волю. В случае с РФ, Соединенным Штатам придется и самим пойти на уступки, чтобы прийти к каким-то взаимовыгодным договоренностям в ключевых для обеих стран вопросах.

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