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Политолог Илларионов: Байден разменял Украину на переговорах с Путиным

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 18:17
Политика
Политолог Илларионов: Байден разменял Украину на переговорах с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 ноября. США и Россия действуют на основе определенных геополитических договоренностей, от которых, в частности, зависит ситуация на Украине, заявил политический эксперт Андрей Илларионов.

По словам политолога, президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден во время переговоров в Женеве достигли важных соглашений, которые касаются климатических вопросов и цифровой безопасности. Москва согласилась на требования Вашингтона, однако поменяла их на серьезные уступки со стороны США, связанные с украинской проблематикой.

«Таким образом, Путин, по крайней мере, из того, что мы видим, дал Байдену очень важные вещи, которые Байден у него попросил. Но если Путин дал ему эти вещи, он, естественно, может и попросить другое в обмен на это. Что для Путина очень важно, а для Байдена не очень, что он может разменять? Украину», — отметил эксперт коварство США по отношению к Киеву.

Политолог Илларионов: Байден разменял Украину на переговорах с Путиным
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Андрей Илларионов подчеркнул, что Белый дом вынужден был согласиться на условия Кремля по Украине. Следствием этому стало то, что руководство США изначально поддержало минские договоренности по Донбассу, а после сообщило о невозможности предоставления Украине специального плана по членству в НАТО. Это означает, что Киев нескоро станет участником Североатлантического альянса, заключил политолог.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что США и другие страны НАТО продолжают военное освоение Украины. По ее словам, западные страны только на словах привержены процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта.

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