Российский рынок страхования жизни вырастет на 21% по итогам года

Москва, 25 ноября. Российский рынок страхования жизни по итогам текущего года вырастет на 21% по сравнению с показателями 2020-го и достигнет 521 млрд рублей, пишет «Российская газета».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило на конференции «Страхование жизни: вектор перемен» аналитический обзор. В нем отмечается, что по итогам трех кварталов 2020 года объем рынка составлял 380 млрд рублей, тогда прирост относительно предыдущего значения был равен 27%.

Согласно прогнозам, на долю страхования заемщиков в нынешнем году будет приходиться 135 млрд рублей, что в годовом выражении больше на 40%. Доля инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) займет 220 млрд (+20%), а накопительное страхование жизни (НСЖ) — 160 млрд (+10%).

В 2022 году, по оценке аналитиков, в отсутствие серьезных экономических шоков и потрясений рынок страхования жизни вырастет примерно на 13% и достигнет 590 млрд рублей.

Глава службы ипотечного кредитования «ИНКОМ-Недвижимость» Ирина Векшина ранее предупредила, что заемщик при оформлении ипотеки может отказаться от страхования жизни и других необязательных услуг.