Глава «Лукойла» Алекперов: нефть будет востребована еще долгие годы

Москва, 25 ноября. «Лукойл» намерен и дальше наращивать производство нефти, потому что она еще долго будет востребована, заявил президент компании Вагит Алекперов, пишет «Интерфакс».

Вторая по объемам нефтедобычи компания в России ведет постоянную работу над снижением углеродного следа от своей деятельности.

«В течение 30 лет мы постоянно развивались: начинали проекты в новых для себя отраслях — таких, как нефтегазохимия и "зеленая" генерация. И эта способность к адаптации поможет нам сохранить лидерство в энергетике будущего» — приводит «Интерфакс» слова Алекперова.

Миссией «Лукойла» на ближайшие десятилетия является ответственное производство углеводородов и проведение декарбонизации, добавил он.

Принятая российским кабмином стратегия социально-экономического развития предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году.