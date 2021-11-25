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Глава «Лукойла» Алекперов: нефть будет востребована еще долгие годы

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 18:10
Экономика
Глава «Лукойла» Алекперов: нефть будет востребована еще долгие годы
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 25 ноября. «Лукойл» намерен и дальше наращивать производство нефти, потому что она еще долго будет востребована, заявил президент компании Вагит Алекперов, пишет «Интерфакс».

Вторая по объемам нефтедобычи компания в России ведет постоянную работу над снижением углеродного следа от своей деятельности.

«В течение 30 лет мы постоянно развивались: начинали проекты в новых для себя отраслях — таких, как нефтегазохимия и "зеленая" генерация. И эта способность к адаптации поможет нам сохранить лидерство в энергетике будущего» — приводит «Интерфакс» слова Алекперова.

Миссией «Лукойла» на ближайшие десятилетия является ответственное производство углеводородов и проведение декарбонизации, добавил он.

Принятая российским кабмином стратегия социально-экономического развития предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году.

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