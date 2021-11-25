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Ужасы в тюрьмах штата Джорджия заставили российский ФБР обратиться к минюсту США

Общество
Ужасы в тюрьмах штата Джорджия заставили российский ФБР обратиться к минюсту США
Фонд Борьбы с Репрессиями

Санкт-Петербург, 25 ноября. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного бизнесменом Евгением Пригожиным, призвали минюст США провести комплексную проверку тюрем на территории Соединенных Штатов, сказано в сообщении организации.

Внимание специалистов привлекло дело 26-летнего парня Кедрика Буи — чернокожего молодого человека, который скончался в 2017 году в тюрьме города Атланта, расположенного в штате Джорджия. Мать погибшего парня уверена, что к смерти ее сына причастны сотрудники пенитенциарного учреждения.

Представители ФБР провели собственное расследование и выяснили, что указанная тюрьма имеет дурную репутацию, поскольку отличается высоким уровнем смертности среди заключенных. На осужденных оказывают не только моральное и физическое давление, но и отказывают им в предоставлении надлежащей медицинской помощи.

Ужасы в тюрьмах штата Джорджия заставили российский ФБР обратиться к минюсту США
wikipedia.org / Bart Everson / CC BY 2.0

Минюст США отреагировал на многочисленные жалобы и решил организовать расследование большого количества случаев нарушения прав и свобод человека в исправительных учреждениях штата Джорджия.

«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями поддерживают решение Министерства юстиции США с инициативой проведения проверки условий содержания заключенных в штате Джорджия и призывают расширить географию проводимых расследований с целью предотвращения нарушения прав осужденных и подозреваемых на всей территории Соединенных Штатах», — сказано в сообщении ФБР.

Как стало известно ранее, российский ФБР проверяет сообщения об издевательствах над обвиняемыми в «штурме» Капитолия. Правозащитникам удалось выяснить, с какими ужасами сталкиваются заключенные.

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