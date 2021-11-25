Ежегодный фестиваль огней стартовал в одном из старейших зоопарков Америки

Зоопарк Цинциннати озарили 4 000 000 светодиодных ламп. Теперь посетители могут не только любоваться животными днем, но и получить колоссальное удовольствие от вечерней прогулки.

39-му ежегодному фестивалю огней есть чем удивить гостей в преддверии Рождества. Герои сказок в светящихся костюмах встречают и провожают гостей в волшебный мир разноцветных огоньков и шокирующих арт-объектов. Кукольные представления для самых маленьких и «шоу диких огней» на озере с лебедями никого не оставят равнодушным. Знаменитый «Полярный экспресс» — поезд с вагончиками для пассажиров — в этом году стал еще длиннее, а на его пути появился продолжительный светящийся тоннель. Проголодавшихся посетителей угощают свежими обжаренными орехами. О животных тоже позаботились. Для самых теплолюбивых обитателей зоопарка предусмотрели отапливаемые помещения, чтобы и они чувствовали себя хорошо, и посетители могли зайти и погреться.

В общем, добро пожаловать в удивительный мир Рождества! Осталось только добраться до Цинциннати.