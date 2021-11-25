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Группа спасателей перестала выходить на связь в шахте «Листвяжная»

Происшествия
Группа спасателей перестала выходить на связь в шахте «Листвяжная»
Федеральное агентство новостей

Кемерово, 25 ноября. Отряд сотрудников МЧС пропал в шахте «Листвяжная» во время проведения поисковой операции. В положенное время группа не вышла на связь, сообщил канал РЕН ТВ.

Напомним, что в шахте на территории Кемеровской области произошел пожар. Очаг возгорания находился на глубине 250 метров в вентиляционной штольне. Под землей работали в тот момент почти 300 горняков, 11 рабочих погибли. К месту трагедии прибыл врио главы МЧС Александр Чуприян.

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что все виновные в трагедии будут установлены.

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