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«Газпром» анонсировал инвестпрограмму на 1,7 триллиона рублей за 2022 год

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 17:55
Экономика
«Газпром» анонсировал инвестпрограмму на 1,7 триллиона рублей за 2022 год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 ноября. Высокая стоимость газа на мировых рынках отразилась на инвестиционной программе «Газпрома». Ее рекордный размер предполагает реализацию проектов по обеспечению пикового спроса, пишет ТАСС.

Руководство компании одобрило программу вложений на следующий год. Растущие доходы позволят направить на дальнейшее развитие почти 2 триллиона рублей.

«В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2022 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 757,687 миллиарда рублей. В том числе объем капитальных вложений — 1 427,229 миллиарда рублей, расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 77,025 миллиарда рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений — 253,433 миллиарда рублей», — уточнили в «Газпроме».

«Газпромбанк» ранее вложил 12,8 миллиарда рублей в покупку 36% акций компании «МФ Технологии».

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Газпром инвестпрограмма нинвестиции
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