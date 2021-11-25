«Газпром» анонсировал инвестпрограмму на 1,7 триллиона рублей за 2022 год

Москва, 25 ноября. Высокая стоимость газа на мировых рынках отразилась на инвестиционной программе «Газпрома». Ее рекордный размер предполагает реализацию проектов по обеспечению пикового спроса, пишет ТАСС.

Руководство компании одобрило программу вложений на следующий год. Растущие доходы позволят направить на дальнейшее развитие почти 2 триллиона рублей.

«В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2022 год, общий объем освоения инвестиций составит 1 757,687 миллиарда рублей. В том числе объем капитальных вложений — 1 427,229 миллиарда рублей, расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов — 77,025 миллиарда рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений — 253,433 миллиарда рублей», — уточнили в «Газпроме».

«Газпромбанк» ранее вложил 12,8 миллиарда рублей в покупку 36% акций компании «МФ Технологии».