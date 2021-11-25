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Repsol возобновит разработку месторождений в Ливии после выборов
Весь мир
Repsol возобновит разработку месторождений в Ливии после выборов
Федеральное агентство новостей  / 

Мадрид, 25 ноября. Исполнительный директор испанской компании Repsol Хосе Карлос Браво заявил о готовности возобновить деятельность в Ливии, если в стране восстановится стабильность. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

По его словам, Триполи продолжает играть решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Южной Европы. Североафриканское государство может стать главным поставщиком возобновляемых источников энергии.

«Стабильность в Ливии является ключевым элементом для укрепления и дальнейшего развития ее стратегической роли в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказал глава компании.

Испанская компания начала работу в Ливии три десятилетия назад. Она вынужденно приостановила деятельность во время угроз безопасности, которые охватили страну после убийства лидера Муаммара Каддафи при поддержке НАТО в 2011 году.

Repsol в настоящий момент активно развивает сотрудничество с Национальной нефтяной корпорацией (ННК) по трем направлениям. Среди них защита инфраструктуры месторождений путем проведения ремонтов и замены магистральных трубопроводов, возобновление геологоразведочных и буровых работ, а также наращивание ежедневных показателей по добыче природных ресурсов.

Хосе Карлос Браво надеется, что успешное проведение президентских и парламентских выборов в Ливии положит конец десятилетию хаоса и отсутствия центрального правительства. Это также благоприятно скажется на стабильности и безопасности в стране.

Российская компания «Татнефть» возобновила деятельность на территории североафриканского государства. Бригада бурильщиков приступила к разработке скважины на месторождении Гадамес.

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