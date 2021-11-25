«Алмаз-Антей» представит на выставке EDEX-2021 комплексы «Антей-4000» и С-350 «Витязь»

Москва, 25 ноября. Специалисты концерна «Алмаз-Антей» продемонстрируют гостям международной выставки вооружений EDEX-2021 широкую линейку зенитно-ракетных комплексов российского производства.

Как сообщили в пресс-службе холдинга «Алмаз-Антей», на выставке в столице Египта будут представлены ЗРК различной дальности.

«На EDEX-2021 концерн продемонстрирует модели ЗРС большой дальности "Антей-4000" и С-350 "Витязь", ЗРК средней дальности "Викинг", а также ЗРК малой дальности "Тор-М2Э", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ"», — сказано в опубликованном релизе.

Также «Алмаз-Антей» презентует на EDEX-2021 несколько моделей РЛС, ремонтно-диагностический комплект «Редиком» и другое оборудование военного и гражданского назначения. Ранее сообщалось о показе ЗРК С-350 «Витязь» на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.