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Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности обсуждать с Россией ситуацию на Украине

Армия
Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности обсуждать с Россией ситуацию на Украине
wikipedia.org  /  Flickr

Брюссель, 25 ноября. Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией ситуацию на Украине, в том числе, в рамках Совета Россия-НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек выразил сожаление в связи с разрывом контактов между Россией и НАТО, отметив, что Альянс готов к восстановлению диалога с Москвой.

«Мы готовы к диалогу, включая в рамках Совета Россия-НАТО, обсуждать чувствительные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Украины, потому что мы верим, что это самый лучший способ урегулирования этих вопросов», — сказал Столтенберг.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

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