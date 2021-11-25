Публицист Микульскис проанализировал слова Шойгу об «угрожающем поведении США»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим китайским коллегой Вэем Фэнхэ обнародовал факты активизации стратегической авиации США в непосредственной близости от российских границ. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассматривает заявления главы Минобороны РФ через призму нынешних российско-китайских отношений, создания нового военного альянса AUKUS и общей ситуации как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе.

Похоже, что в Вашингтоне решили перевести свои бесконечные претензии к России на новый, более высокий уровень и подключить к механизмам давления еще и усиленную демонстрацию военной мощи. Не сказать, чтобы американцы и раньше гнушались полетами своей стратегической авиации в сторону наших границ, но с некоторых пор полеты эти стали уж слишком интенсивными. Что объяснимо не может не тревожить российское высшее руководство.

Совсем недавно закончились учения стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Global Thunder 22, целью которых была проверка готовности всех элементов американской ядерной триады к ведению войны. Казалось бы, учения эти проводятся ежегодно и являются, если можно так сказать, дежурным элементом боевой подготовки ракетчиков, подводников и летных экипажей. Однако в этом году они, вероятно, неслучайно совпали по времени проведения с «внеплановыми учениями» сил НАТО в Черном море, а их масштабы прямо говорили о том, что разработанная Пентагоном концепция «ограниченной ядерной войны» осталась в прошлом.

Именно на этот факт и обратил внимание глава российского министерства обороны Сергей Шойгу в ходе видеоконференции со своим китайским коллегой Вэем Фэнхэ, заявив следующее:

«За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три».

При этом, по словам Шойгу, американские бомбардировщики приближались к государственной границе России минимум на 20 километров. Резонным было бы заметить, что в случае реального конфликта так близко их никто не подпустит, да и сама концепция стратегической авиации подразумевает нанесение ударов ракетным оружием без захода в зону действия оборонительных средств. Но это при использовании именно ракетного оружия.

Журнал же Popular Mechanics в своей статье от 5 ноября написал о том, что самолет F-35 Joint Strike Fighter уже почти сертифицирован для использования термоядерных свободнопадающих бомб B61-12. А это уже совсем другое дело. Особенно — в свете того, что F-35 позиционируется как «малозаметный» и, по крайней мере так заявляют разработчики, способный преодолевать противовоздушные рубежи. Да и В1-В проектировался именно для прорыва ПВО на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. При такой тактике задача его обнаружения и нейтрализации становится весьма нетривиальной.

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Так что же? США готовятся к полномасштабной войне? Ответ на этот вопрос будет чуть ниже, а пока хочется обратить внимание на то, что подробности учений Global Thunder 22 были озвучены Сергеем Шойгу во время переговоров с главой именно китайского Минобороны.

Не так давно председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил о том, что мир переходит к триполярной системе, где центрами силы будут Россия, Америка и Китай. По скромному разумению автора этой статьи, высокий чин из Пентагона ошибается. Мир переходит все-таки к двухполярной системе, где на одной чаше весов будут США, а на другой — военно-политический союз России и Китая. Америка же всеми своими действиями только неосознанно потворствует этой модели будущего. Примерно так же, как в 80-х годах прошлого века ошибочно потворствовала афганским моджахедам, получив в итоге «Аль-Каиду»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и атаку на Международный торговый центр в Нью-Йорке с тысячами жертв.

Вот США становятся инициатором создания нового альянса AUKUS с его явной антикитайской направленностью, а вот — министр обороны Китая в беседе с Шойгу говорит:

«Стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе как великая гора. Наша дружба — нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше, чем союзнические».

И глава российского военного ведомства полностью согласен с Вэем Фэнхе, отвечая ему в том же духе:

«Китай и Россия в течение многих лет являются стратегическими партнерами. Сегодня, в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения геополитического потенциала в разных районах мира, развитие нашего взаимодействия особенно актуально».

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Иными словами — Москва и Пекин уже договорились о том, что взаимодействие между вооруженными силами двух стран по линии стратегических военных учений и совместных патрулирований «неоднозначных» акваторий будет только наращиваться.

Отвечая же на вышепоставленный вопрос о том, готовятся ли наши «партнеры» к войне, можно ответить только одно: да. Готовятся. Уповая на свои якобы «невидимые» самолеты и раздувая в прессе истерику по поводу «агрессивных устремлений России».

Вот и поглядим, во что выльется противостояние американского орла, британского льва, австралийского утконоса и украинского поросенка с русским медведем и китайским драконом. Дай бог — не в обмен ядерными ударами, а в продолжение вялотекущей холодной войны.

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1 Организация запрещена на территории РФ.