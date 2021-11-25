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Истребители Су-30СМ ВКС РФ и ВВС Белоруссии выполнили патрулирование госграницы республики

Армия
Истребители Су-30СМ ВКС РФ и ВВС Белоруссии выполнили патрулирование госграницы республики
Пресс-служба Балтийского флота

Минск, 25 ноября. Боевые самолеты Су-30СМ белорусских ВВС и Воздушно-космических сил РФ провели совместное патрулирование государственной границы Белоруссии.

О проведении объединенных вылетов боевой авиации государств — участников Союзного государства сообщили представители белорусского военного ведомства.

«Из-за полетов авиации стран Запада и для предотвращения нарушения границы решено нарастить дежурные силы ПВО и проводить совместное с Россией патрулирование», — сказано в релизе минобороны Белоруссии.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предупредил о возможности провокаций НАТО на белорусской границе, но при этом выразил уверенность, что Североатлантический альянс не решится на открытую конфронтацию с Белоруссией и Россией.

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белоруссия истребители су-30см патрулирование
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