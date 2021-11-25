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Номинированная на «Оскар» драма «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым выходит в прокат

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 17:47
Общество
Номинированная на «Оскар» драма «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым выходит в прокат
Кадр из фильма «купе номер шесть»

Москва, 25 ноября. Драма финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть» выходит в российский прокат с 25 ноября. Главные роли в картине сыграли Юра Борисов и Сейди Хаарла.

Фильм, снятый в сотрудничестве кинематографистов из России, Финляндии, Эстонии и Германии, был представлен на 74-м Каннском кинофестивале и получил несколько наград. Действие разворачивается в России в конце девяностых. Финская студентка Лора (Хаарла) живет в Москве и вращается в богемных кругах.

Вскоре девушка отправляется на поезде в Мурманск, но эта поездка на задается с самого начала. Ситуацию усугубляет мрачный попутчик — шахтер Алексей (Борисов). Режиссер создает для героев необычные условия, в которых раскрываются их непростые характеры, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее финская кинопалата сообщила о выдвижении «Купе номер шесть» на соискание премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскар»).

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борисов фильм купе номер шесть
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