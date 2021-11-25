Кедми назвал политическим давлением истерику Запада о «российском вторжении» на Украину

Москва, 25 ноября. Утверждения западных СМИ о якобы «российском вторжении» на Украину являются попыткой оказать политическое давление на Москву. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт напомнил, что американские, европейские и украинские СМИ неоднократно предрекали «российское нападение», однако этого так и не произошло.

«Зачем пороть глупость? Военный конфликт между Россией и Украиной может закончиться только одним. Вопрос только в том, будет ли он длиться десять, двадцать или тридцать часов. Причем без перехода украинской границы даже одним российским солдатом», — сказал Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, очередной антироссийский фейк является элементом недружественной политики Запада в отношении России. Президент Украины Владимир Зеленский использует подобные вбросы, чтобы улучшить свой стремительно падающий рейтинг, пишет «Экономика сегодня».

«Нельзя, чтобы прошла неделя и Россию ни в чем не обвинили. А когда ничего нет, вытаскивают что-то старое», – добавил Кедми.

Власти России неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы «агрессивных действиях» Москвы, отмечая, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные вбросы являются предлогом для размещения сил НАТО вблизи границ РФ. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими, передает телеканал «360».