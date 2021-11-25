Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 19:01
19:00
Политика
Посол Украины в ФРГ Мельник призвал новый кабмин Германии отказаться от газа из России
19:00
Общество
Главные новости дня: 25 ноября
18:58
Общество
Белогрудый еж Жорик вместе с соплеменниками впал в спячку в Московском зоопарке
18:58
Происшествия
Тела троих отправившихся на поиски горняков спасателей найдены в кузбасской шахте
18:58
Общество
Марийский госуниверситет отметил 49-летие
18:54
Общество
Предсказания почти всех событий XXI века нашли в статье журнала Wired от 1997 года
18:54
Общество
Помощница Рудинштейна опровергла информацию об ухудшении самочувствия продюсера
18:51
Общество
Гололед: как отразится на дорогах нехватка средств у Санкт-Петербурга в этом году
18:51
Происшествия
Звено спасателей из пяти человек пропало в кузбасской шахте «Листвяжная»
18:49
Общество
Ежегодный фестиваль огней стартовал в одном из старейших зоопарков Америки
Все новости

Среди детей с симптомами энтеровирусной инфекции в Элисте оказались 300 детсадовцев

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 18:43
Общество
Среди детей с симптомами энтеровирусной инфекции в Элисте оказались 300 детсадовцев
pixabay.com

Элиста, 25 ноября. Порядка 300 воспитанников детских садов в Элисте подхватили инфекцию с признаками ОРВИ, пока непонятной этиологии.

Калмыкские эпидемиологи выявили у 1340 детей в Элисте признаки вирусной инфекции с симптомами ОРВИ. Однако это не единовременное отравление в один день — столько обращений поступило за последнюю неделю. Среди заболевших оказались 300 детсадовцев, остальные — школьники в возрасте до 17 лет. Ребята могли подцепить инфекцию во время каникул, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что в Элисте зафиксирована вспышка вирусного заболевания с признаками ОРВИ, пока неизвестной этиологии. Эпидемиологи предположили, что у детей энтеровирус. Однако точный диагноз будет поставлен после лабораторных исследований. Врачи уже взяли у ребят пробы. Среди клинических проявлений болезни значатся температура, кашель и расстройства ЖКТ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Среди детей с симптомами энтеровирусной инфекции в Элисте оказались 300 детсадовцев
дети отравление калмыкия
Комментировать