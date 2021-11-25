Среди детей с симптомами энтеровирусной инфекции в Элисте оказались 300 детсадовцев

Элиста, 25 ноября. Порядка 300 воспитанников детских садов в Элисте подхватили инфекцию с признаками ОРВИ, пока непонятной этиологии.

Калмыкские эпидемиологи выявили у 1340 детей в Элисте признаки вирусной инфекции с симптомами ОРВИ. Однако это не единовременное отравление в один день — столько обращений поступило за последнюю неделю. Среди заболевших оказались 300 детсадовцев, остальные — школьники в возрасте до 17 лет. Ребята могли подцепить инфекцию во время каникул, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что в Элисте зафиксирована вспышка вирусного заболевания с признаками ОРВИ, пока неизвестной этиологии. Эпидемиологи предположили, что у детей энтеровирус. Однако точный диагноз будет поставлен после лабораторных исследований. Врачи уже взяли у ребят пробы. Среди клинических проявлений болезни значатся температура, кашель и расстройства ЖКТ.