Ростуризм поддержал идею отсрочки обязательств по отмененным в пандемию поездкам

Москва, 25 ноября. Ростуризм положительно оценил идею продлить участникам рынка до 2022 года отсрочку по перенесенным из-за пандемии поездкам за рубеж. Об этом пишет «Российская газета».

На сегодняшний день компании закрыли уже более 80% долгов перед россиянами, которые приобрели туры до 31 марта 2020 года и не смогли ими воспользоваться. Оставшиеся обязательства большей частью относятся к путешествиям в Европу и Юго-Восточную Азию.

«Для их выполнения необходимо открытие ряда стран для международных поездок. Мы надеемся, что для российских вакцинированных туристов большинство популярных стран Европы и Юго-Восточной Азии откроются в течение 2022 года. Поэтому с учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом остается непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года. Это позволит туроператорам продолжать работать и выполнять обязательства перед туристами», — объяснили в Ростуризме.

Российский союз туриндустрии (РСТ) ранее предложил узаконить альтернативные инструменты финобеспечения туроператоров. Помимо существующих страховок и отчислений в фонды персональной ответственности авторы инициативы просят узаконить механизмы залога и поручительства.

Тем временем власти Северной столицы готовы рассмотреть поправки к закону о туристской деятельности. Организациям и предпринимателям, которые работают в сфере активного туризма, планируется оказывать государственную поддержку, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».