Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 19:01
19:00
Политика
Посол Украины в ФРГ Мельник призвал новый кабмин Германии отказаться от газа из России
19:00
Общество
Главные новости дня: 25 ноября
18:58
Общество
Белогрудый еж Жорик вместе с соплеменниками впал в спячку в Московском зоопарке
18:58
Происшествия
Тела троих отправившихся на поиски горняков спасателей найдены в кузбасской шахте
18:58
Общество
Марийский госуниверситет отметил 49-летие
18:54
Общество
Предсказания почти всех событий XXI века нашли в статье журнала Wired от 1997 года
18:54
Общество
Помощница Рудинштейна опровергла информацию об ухудшении самочувствия продюсера
18:51
Общество
Гололед: как отразится на дорогах нехватка средств у Санкт-Петербурга в этом году
18:51
Происшествия
Звено спасателей из пяти человек пропало в кузбасской шахте «Листвяжная»
18:49
Общество
Ежегодный фестиваль огней стартовал в одном из старейших зоопарков Америки
Все новости

Ростуризм поддержал идею отсрочки обязательств по отмененным в пандемию поездкам

Экономика
Ростуризм поддержал идею отсрочки обязательств по отмененным в пандемию поездкам
vk.com  /  МВД по Республике Карелия

Москва, 25 ноября. Ростуризм положительно оценил идею продлить участникам рынка до 2022 года отсрочку по перенесенным из-за пандемии поездкам за рубеж. Об этом пишет «Российская газета».

На сегодняшний день компании закрыли уже более 80% долгов перед россиянами, которые приобрели туры до 31 марта 2020 года и не смогли ими воспользоваться. Оставшиеся обязательства большей частью относятся к путешествиям в Европу и Юго-Восточную Азию.

«Для их выполнения необходимо открытие ряда стран для международных поездок. Мы надеемся, что для российских вакцинированных туристов большинство популярных стран Европы и Юго-Восточной Азии откроются в течение 2022 года. Поэтому с учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом остается непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года. Это позволит туроператорам продолжать работать и выполнять обязательства перед туристами», — объяснили в Ростуризме.

Российский союз туриндустрии (РСТ) ранее предложил узаконить альтернативные инструменты финобеспечения туроператоров. Помимо существующих страховок и отчислений в фонды персональной ответственности авторы инициативы просят узаконить механизмы залога и поручительства.

Тем временем власти Северной столицы готовы рассмотреть поправки к закону о туристской деятельности. Организациям и предпринимателям, которые работают в сфере активного туризма, планируется оказывать государственную поддержку, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Ростуризм поддержал идею отсрочки обязательств по отмененным в пандемию поездкам
туристы ростуризм туризм туроператоры
Комментировать