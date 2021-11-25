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Президент Сербии Вучич подготовил специальный подарок по случаю встречи с Путиным

Политика
Президент Сербии Вучич подготовил специальный подарок по случаю встречи с Путиным
kremlin.ru

Сочи, 25 ноября. Сербский президент Александр Вучич преподнес своему российскому коллеге Владимиру Путину в качестве подарка серебряную вазу и книги. Об этом сообщила газета «Вечерние новости».

Переговоры на уровне глав государств состоялись в Сочи 25 ноября. В честь этого события сербский лидер подготовил своему коллеге специальный подарок.

«По этому случаю президент Вучич приготовил для Путина специальный подарок — серебряную чашу и набор книг об одном из величайших императоров России Петре Великом», — сообщили журналисты.

Как стало известно ранее, Путин затронул газовый вопрос на переговорах с Вучичем в Сочи. По его словам, Москва постарается найти приемлемое для Сербии решение по стоимости газа.

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путин сербия вучич
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