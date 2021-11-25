Гололед: как отразится на дорогах нехватка средств у Санкт-Петербурга в этом году

В 2021 году Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга получил лишь 75% денег из бюджета от необходимой потребности, тогда как расходы на содержание дорог, тротуаров, парков, площадей увеличились, и довольно значительно. К тому же во всех населенных пунктах России, да и всего мира, введена дополнительная процедура — дезинфекция с целью профилактики коронавируса, что тоже требует немалых затрат. ФАН решил разобраться, что в Петербурге пострадает от нехватки средств в первую очередь.

Мокрый снег и гололедица

Федеральное агентство новостей /

На 2022 год общий объем бюджетных ассигнований комитету по благоустройству составляет 26 млрд 63 млн рублей. Тогда как в предыдущие годы только на уборку и вывоз снега тратилось 9,6 млрд. А ведь деньги идут и на ремонт, и на содержание города и озеленение, на парки, площади и так далее. Не стоит забывать и о тратах на содержание техники, зарплаты людям, обновление автопарка и различных приспособлений.

Добавились расходы и на обработку территорий дезинфицирующими средствами для противодействия распространения в Санкт-Петербурге COVID-19. Например, только в 2020 году на это ушло 179 миллионов рублей. Это при том, что обработку начали далеко не сразу, коронавирус пришел в город уже весной.

К сожалению, ощутить нехватку средств на подготовку к зиме петербуржцы могут уже на следующей неделе. По крайней мере, такие прогнозы дают метеорологи.

«На следующей неделе температура уйдет в минус, — рассказал ФАН заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич. — Периодически она будет подниматься чуть выше нуля, но осадки пройдут в виде снега и мокрого снега. Такие условия способствуют образованию гололедицы».

Федеральное агентство новостей /

Нехватка дворников и техники

В чем проблема отсутствия подготовки властей к зиме? ФАН задал вопрос независимому депутату округа Правобережный Федору Грудину. Он считает, что у города не только не хватает средств, но и работников для качественной подготовки Северной столице к зиме.

«Я считаю, что необходимо создать гибкую систему: иметь пул подрядчиков, которые готовы выпускать разный объем работников и техники, в зависимости от количества осадков. Чтобы одновременно не было простоя и не было трагедией бороться с огромными горами снега малым количеством людей», — рассказал Грудин.

Невские Новости /

ФАН уже писал о нехватке техники и дворников для уборки снега, но стоит вспомнить главного борца с наледью — песко-соляную смесь.

Дешевый и опасный вариант реагента

Петербург вернулся к борьбе с наледью и гололедом с помощью реагентов. Причем к самому дешевому ее варианту — песко-соляной смеси. Она достаточно эффективна при температурах ниже нуля, но при сильных морозах бесполезна. И очень опасна именно для Петербурга, так как соль разъедает не только машины, обувь и ранит лапки животных, но подъедает коммуникации.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, что в 2009 году на подстанции «Южная» произошла крупная авария из-за солевых отложений — тогда весь район Купчино на несколько дней практически остался без света.

Вторая проблема смеси — она совсем не пригодна для Петербурга, так как забивает ливневки. Ее необходимо полностью убирать с дороги, но ее просто смывают, и если соль растворяется, то песок оседает.

Но и этой смеси пока нет в полном объеме. По данным ФКУ Упдор «Северо-Запад», который обслуживает КАД, на зиму у них уходит порядка 48 тысяч тонн песко-соляной смеси, чтобы избавиться от наледи на дороге. Длина КАД составляет 142,15 км с учетом участка, проходящего по комплексу защитных сооружений Петербурга. У комитета по благоустройству на содержании 2877 километров, то есть в десятки раз больше. При этом запас песка — 50 тысяч тонн, а соли — 26.

Оптимальным считается смешивание песка и соли в соотношении 70% и 30% соответственно. При таком смешении получится порядка 71 тысячи тонн смеси плюс 5 тысяч тонн песка. А необходимо при минимальном раскладе и площади дорог — не менее 150 тысяч тонн, то есть вдвое больше. Получается, даже самой дешевой смеси для борьбы с гололедом у нас не хватает. А он уже на следующей неделе.

Федеральное агентство новостей /

К слову, в Европе такую соль используют значительно реже. Например, в Швеции более 15 лет назад изобрели гораздо более экологичный способ: песок смешивают с кипятком и поливают улицы, он замерзает в снег и образует шероховатости, которые не дают скользить.

Финляндия и Германия используют абразивные материалы, например гранитную крошку, но она гораздо дороже. США и Канада — хлорид магния. Он эффективнее нашей соли, и требуется его меньше. А в Японии просто хорошо чистят и убирают дороги.

Ужасающая халатность

Блогер из Санкт-Петербурга Екатерина Шарова, комментируя такую «подготовку» властей родного города к зиме, почти не сдерживала эмоций. Всего два снежных дня в Петербурге заставили ее разочароваться в работе местных коммунальщиков.

«Сложные и опасные дороги в городе, поэтому люди падают и поскальзываются на льду, а город погружается в пробки из-за частых аварий. Снегоуборочные машины часто просто стоят на месте без действия с включенным двигателем, чтобы сжечь бензин и доказать тем самым свою деятельность перед заказчиком. Это ужасающее и халатное явление в моем городе!» — высказалась питерский блогер Екатерина Шарова.

Федеральное агентство новостей /

Местные жители, общественные деятели Санкт-Петербурга, автолюбители — все они разделяют негодование Екатерины и в беседе с ФАН отмечают недочеты работы коммунальных служб города. Например, российский общественный и политический деятель Михаил Амосов рассказал, что лично видел, как люди поскальзывались на тротуарах из-за гололеда, а блогер Вадим Манукян, отчитывая коммунальщиков Петербурга, заявил, что снег в городе каждый раз напоминает мини-апокалипсис.

Ранее СМИ писали, что первый снегопад этой зимы вызвал транспортный коллапс в Петербурге. Комитет не справлялся с чисткой улиц из-за нехватки рабочей силы.