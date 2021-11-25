Близкие Гаркалина могут привлечь Гузееву к ответственности из-за слов о его вакцинации

Москва, 25 ноября. Ведущей шоу «Давай поженимся!» и актрисе Ларисе Гузеевой может грозить уголовная ответственность из-за заявления о вакцинации актера Валерия Гаркалина. Об этом сообщил звездный адвокат Андрей Алешкин.

После смерти артиста от последствий коронавируса Гузеева написала в ходе спора на Facebook, что Гаркалин, с которым они лежали в одной больнице, якобы не прививался. Однако дочь актера говорила в одном из интервью, что ее отец прошел вакцинацию от COVID-19, причем двумя разными препаратами.

По мнению Алешкина, близкие Гаркалина могут привлечь Гузееву к ответственности, поскольку ее действия подпадают под статью 128.1 часть 2 УК РФ «Клевета, совершенная с использованием сети интернет». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей или даже лишение свободы на два года, уточнил юрист в комментарии kp.ru.

«Если ранее знаменитость не привлекалась к уголовной ответственности, думаю, в этом случае все может закончиться штрафом», — полагает адвокат.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Если родные покойного актера захотят привлечь телеведущую к ответственности, им нужно написать заявление в полицию, уточнил Алешкин. Кроме того, юрист сообщил, что близкие Гаркалина могут подать гражданский иск о возмещении морального вреда за репутационные потери, пишет Teleprogramma.pro.

Лариса Гузеева при этом уже оправдалась за слова о вакцинации Валерия Гаркалина. По словам актрисы, своим комментарием она просто хотела «остановить поток антипрививочного мракобесия».