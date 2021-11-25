Публицист Щукин: Лекарство от низкого рейтинга — есть побочные эффекты

Популярность 46-го президента США внутри страны подвергается все большей эрозии. Причем этот процесс вышел далеко за рамки борьбы между «синими» демократами и «красными» республиканцами и приобрел уже системный характер. Многолетняя гиперэмиссия долларов Федрезервом, дополнительно подстегнутая инфраструктурными и социальными пакетами «сонного Джо», выплеснулась из сферы виртуальных финансов на американский потребительский рынок. Таких темпов инфляции — выше 6% — в Соединенных Штатах не видели со времен Рональда Рейгана с его рейганомикой. Но тогда учетная ставка ФРС доходила до 20% годовых, сейчас же она практически нулевая, что еще больше разгоняет общий рост цен.

Одним из главных факторов социального недовольства, который касается всех американцев (независимо от их расы, пола, вероисповедания и партийно-политических позиций), является рост цен на бензин и дизельное топливо, поскольку Америка — «страна на колесах», автомобиль там — не средство передвижения, а образ жизни. По крайней мере, пока Tesla Илона Маска — больше экзотика и прихоть богатых, а не «народный электромобиль». И ни один из автовладельцев, разумеется, не в восторге от того, что за горючку сегодня приходится платить на 40-50% больше, чем год назад, когда Байден только избирался президентом. Поэтому действующему хозяину Белого дома приходится как-то решать эту проблему. Или хотя бы демонстрировать, что она решается, потому что разговоры о необходимости борьбы с изменением климата и глобальным потеплением здесь не катят.

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Сначала «сонный Джо» заявил, что за рост цен на бензин в ответе страны — экспортеры нефти из ОПЕК+, которые сдерживают собственную добычу черного золота, и призвал их срочно увеличить поставки на мировой рынок, чтобы снизить цены. В ОПЕК+ вежливо объяснили, что не собираются этого делать, поскольку не хотят повторения ситуации весны 2020 года, когда впервые в истории цены на нефть стали отрицательными, то есть продавцы поменялись местами с покупателями, приплачивая последним за вывоз физических объемов черного золота. Иными словами, оплачивать за свой счет гиперэмиссию доллара ФРС и президентский рейтинг Байдена Саудовская Аравия, Россия и Ко отказались.

Тогда американский лидер заявил, что выбросит на рынок до 50 млн баррелей из стратегического резерва США (оценивается в диапазоне 600-700 млн баррелей, т. е. примерно соответствуют 30-35 дням чистого потребления в отсутствие иных источников) и призвал другие крупные государства — импортеры нефти, которые также заинтересованы в низких ценах на этот и другие энергоносители, сделать то же самое. Выстрел оказался не в яблочко, но более или менее точным. Как информируют сейчас в Белом доме, принципиальную готовность присоединиться к данной акции высказали Великобритания, Индия, Южная Корея, Япония и даже Китай. Хотя в последнем случае официальный Пекин высказался в том духе, что использование резервной нефти может осуществляться «в соответствии с реальными потребностями» национальной экономики, не указав на отсутствие или наличие координации своих действий с США и их союзниками.

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В ответ на это в ОПЕК+ заявили, что на очередном заседании 1-2 декабря рассмотрят данную ситуацию и смогут остановить свои планы «ступенчатого» увеличения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в день месяц к месяцу. Интересно здесь прежде всего то, что «нефтяной план Байдена» предполагается к реализации только с января 2022 года, когда и если будут приняты решения по потолку федерального долга США. Более того, сам этот план является частью внутриполитического торга, инструментом давления в Сенате и в Палате представителей Конгресса США на оппонентов администрации Байдена.

График же распечатывания стратегических резервов США и других стран — экспортеров нефти еще будет согласовываться и изменяться. А решение ОПЕК+ отреагировать на него остановкой расширения собственной нефтедобычи с целью стабилизации общего объема рыночного предложения черного золота делает указанный демарш Соединенных Штатов и других стран — импортеров нефти бессмысленным и бесполезным: в итоге цены не снизятся, а только еще больше возрастут. Свидетельство тому — динамика цен на альтернативные нефти энергоносители, такие как газ и уголь. Первый пока вернулся к отметкам выше 1100 долл. за тысячу кубов, т. е. в шесть раз дороже, чем в ноябре 2020 года, второй держится на отметках чуть меньше 150 долл. за тонну, но это все равно почти в три раза дороже, чем год назад. Долго такой дисбаланс длиться не может. Поэтому вероятность «схода лавины» на мировых фондовых и сырьевых рынках продолжает нарастать. Но тогда всем будет уже не до рейтинга 46-го президента США и его инициатив.