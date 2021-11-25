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Маркетолог Долженкова заявила, что скидки выше 20% могут указывать на обман

Общество
Маркетолог Долженкова заявила, что скидки выше 20% могут указывать на обман
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 ноября. Половина товаров в российских магазинах не может быть продана со скидкой более 10-20%. Если уступка выше, то тут что-то не так, отмечает маркетолог Ирина Долженкова.

В преддверии «черной пятницы», дней распродаж, проводимых в конце ноября, продавцы идут на различные уловки, чтобы заманить покупателей в магазин. Однако верить им нужно далеко не всегда, во многих случаях стоит проявить осторожность, замечает маркетолог Долженкова в интервью порталу life.ru.

«Некоторые не слишком ответственные желающие что-то реализовать в потоке "черной пятницы" занимаются исключительно трансляцией рекламных слоганов в надежде, что в период ажиотажа всё равно купят», — отмечает маркетолог.

Цены на вещи лучше всего уточнять до наступления распродаж. Именно так можно снизить вероятность быть обманутым, поясняет маркетолог Николай Григорьев.

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черная пятница распродажи скидки обман маркетолог
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