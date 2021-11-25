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Меркель назвала выборы президента Белоруссии нелегитимными

Политика
Меркель назвала выборы президента Белоруссии нелегитимными
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 25 ноября. Выборы главы государства в Белоруссии являются нелегитимными, заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

Политик уточнила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, однако выборы в республике остаются нелегитимными по мнению ФРГ.

Ранее сообщалось, что Меркель во время телефонной беседы с Лукашенко называла его «господин президент». Врио канцлера ФРГ вела себя вежливо в разговоре с белорусским лидером, когда они обсуждали ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.

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