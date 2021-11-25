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ЦБ может ужесточить регулирование по займам МФО с повышенным показателем долговой нагрузки

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 17:16
Экономика
ЦБ может ужесточить регулирование по займам МФО с повышенным показателем долговой нагрузки
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Москва, 25 ноября. Банк России прорабатывает возможность ужесточить коэффициенты риска по ссудам с увеличенным показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение всех платежей по кредитным обязательствам к доходам), сообщает ТАСС.

Несмотря на введенные ранее регуляторные ограничения, которые были направлены на уменьшение ПДН в отношении заемщиков, регулятор продолжает фиксировать увеличение доли ссуд в 2021 году.

Специалисты ЦБ на фоне повышения макропруденциальных надбавок прорабатывают планы по ужесточению текущих коэффициентов риска по займам с повышенным показателем долговой нагрузки, а также по ссудам, которые не превышают отметки в 10 тысяч рублей.

Исследование платежного сервиса Qiwi ранее показало, что каждый пятый россиянин пользовался услугами микрофинансовых организаций (МФО) в течение последних трех лет. Чаще всего люди нуждались в деньгах перед получением заработной платы.

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