ЦБ может ужесточить регулирование по займам МФО с повышенным показателем долговой нагрузки

Москва, 25 ноября. Банк России прорабатывает возможность ужесточить коэффициенты риска по ссудам с увеличенным показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение всех платежей по кредитным обязательствам к доходам), сообщает ТАСС.

Несмотря на введенные ранее регуляторные ограничения, которые были направлены на уменьшение ПДН в отношении заемщиков, регулятор продолжает фиксировать увеличение доли ссуд в 2021 году.

Специалисты ЦБ на фоне повышения макропруденциальных надбавок прорабатывают планы по ужесточению текущих коэффициентов риска по займам с повышенным показателем долговой нагрузки, а также по ссудам, которые не превышают отметки в 10 тысяч рублей.

Исследование платежного сервиса Qiwi ранее показало, что каждый пятый россиянин пользовался услугами микрофинансовых организаций (МФО) в течение последних трех лет. Чаще всего люди нуждались в деньгах перед получением заработной платы.