Моргенштерн отправился в ОАЭ после обвинений в торговле наркотиками

Дубай, 25 ноября. Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн улетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Музыкант отправился в Дубай вместе с женой и охраной.

Поздно вечером 24 ноября Моргенштерна заметили в аэропорту Минска в сопровождении звездного адвоката Сергея Жорина. По предварительной информации источника Пятого канала, из Белоруссии рэпер вылетел в Дубай, где поселился в одном из отелей.

Где именно находится Жорин, пока неизвестно. В последние дни адвокат отказывается давать комментарии, а дозвониться до него невозможно.

Ранее поступала информация, что утром 24 ноября Моргенштерна видели при посадке на поезд, следовавший из Москвы в Минск, пишет «Газета.Ru». После этого в Сети появилось видео, на котором рэпер о чем-то говорит с охранниками в вагоне поезда.

Музыкант покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками, прозвучавших со стороны председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Глава СК считает, что Моргенштерн продает запрещенные вещества через соцсети.