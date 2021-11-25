Меркель: урегулировать ситуацию на Украине можно с помощью «открытого диалога»

Берлин, 25 ноября. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель дала совет, как урегулировать ситуацию на Украине. Она рекомендовала Германии оставаться открытой для диалога.

Немецкий политик посетовала, что не успела принять участие во встрече «нормандского формата» в качестве канцлера. По ее словам, Берлин обязательно должны поддерживать контакты с Россией по этому вопросу.

«Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса», — сказала Меркель.

Ранее появились подробности телефонного разговора и.о. канцлера с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Европейские политики заявили, что она признала его легитимность, так как назвала «господин президент».