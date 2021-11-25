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Россия скопила 626,3 миллиарда долларов международных резервов

Экономика
Россия скопила 626,3 миллиарда долларов международных резервов
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 ноября. Международные резервы Российской Федерации с 12 по 19 ноября увеличились на 0,02% и достигли нового рекордного значения.

Золотовалютные запасы хранятся в высоколиквидных иностранных активах. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования и иностранной валюты.

«Величина международных резервов Российской Федерации за неделю практически не изменилась и на 19 ноября составила 626,3 миллиарда долларов», — сообщил Центробанк.

Предыдущий пик был зафиксирован 12 ноября — 626,2 миллиарда. По состоянию на 1 января текущего года показатель равнялся 595,8 миллиарда.

В октябре Счетная палата сообщала, что Россия вышла на пятое место в мире по объему золотовалютных резервов после КНР, Японии, Швейцарии и Индии.

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банк россии центробанк рф золотовалютные резервы международные резервы
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