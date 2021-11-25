Всемирный банк предупредил об увеличении дефицита воды в Ираке на 20%

Багдад, 25 ноября. Всемирный банк заявил, что дефицит водных ресурсов в Ираке к 2050 году может усилиться еще на 20% из-за климатических изменений. Организация подчеркнула, что если этот процесс не обратить или замедлить, то он приведет к неизбежному снижению занятости населения и сопутствующим экономическим проблемам.

Согласно докладу, за указанный период среднегодовая температура на территории республики повысится на 10%, а истощение источников на 20% еще сильнее ограничит доступ не только к воде для потребления, но и для полива. Как сообщается, без орошения может остаться почти треть возделываемых сельскохозяйственных угодий. При этом такие тенденции уже сейчас наблюдаются на юге страны, где заканчивающиеся водные ресурсы, по словам банка, вынуждают переселять местных жителей из некоторых районов. Экономические же потери от всего этого приведут к падению ВВП на 4%.

В настоящее время вопрос засухи актуален для всего Ближневосточного региона. Особенно остро проблема обстоит в Иране — снижение уровня водоемов, неграмотная политика в области распределения ресурсов и износ трубопроводов еще с лета текущего года вызывают протесты населения в центральной и южной частях страны. Не лучшим образом обстоят дела и в Сирии — из-за дефицита воды для полива и, как следствия, снижения урожайности хлопка и оливок, Дамаск сократил их экспорт, составлявший значительную долю ВВП. В Иордании проблема частично решается поставкой чистой воды из Израиля, где хорошо развиты опреснительные технологии.

В самом Ираке проблема также не нова, хотя Багдад намного реже фигурирует в заголовках таких статей. В частности, в октябре его министерство водных ресурсов сообщило о намерении вдвое сократить площадь посевов озимых культур, поскольку из-за падения уровня Тигра и Евфрата вести сельское хозяйство в прежних объемах уже не представляется возможным.

Iraq's agriculture ministry said on Sunday it would reduce its 2021-2022 winter crop planting area by 50% due to a water shortage.#Iraq #Agriculture #TwitterKurds

https://t.co/8mgBB1dRJb — Kazhin Anwar (@AnwarKazhin) October 17, 2021

Вдобавок недавно власти страны заявили, что Турция и Иран прекратили подачу воды в Ирак, как предполагают ранее заключенные соглашения. Анкара обосновала причину таких действий статистическими данными о падении уровня воды на собственных плотинах, Тегеран же не комментировал свое решение, однако на фоне его внутренних проблем с водоемами это выглядит вполне естественно. И если сейчас Исламская Республика, крупный экспортер сельхозпродукции, могла бы покрыть возросшие потребности соседа из-за сокращения посевов, то на фоне усиления засухи даже эта перспектива может стать туманной.