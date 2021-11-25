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Премьер-министр Гаити представил новый состав правительства

Весь мир
Премьер-министр Гаити представил новый состав правительства
https://twitter.com/DrArielHenry / Официальная страница Ариэля Анри  / 

Порт-о-Пренс, 25 ноября. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри привел к присяге новый кабинет министров через четыре месяца после покушения на жизнь президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщается на официальной странице правительства в Twitter.

Утверждение нового кабинета министров произошло на фоне волны насилия, похищений и нехватки топлива, охвативших Гаити из-за деятельности мощных преступных банд. Криминальные группировки похитили 16 октября 17 религиозных миссионеров. Двое из них были освобождены 21 ноября.

Премьер назначил девять новых представителей правительства: министров экономики Мишеля Патрика Буавера, юстиции Берто Дорсе, образования Несми Манига, здравоохранения Алекса Ларсена и других. В качестве главы дипломатического ведомства был выбран Жан Виктор Женью, который заменит Клода Жозефа.

«Вы приняли присягу в очень тяжелых условиях», — заявил Анри.

Анри подчеркнул, что новая администрация примет все меры, чтобы обеспечить общественную безопасность с помощью имеющихся ресурсов.

«Мы делаем все возможное с теми средствами, которые у нас есть, чтобы восстановить власть государства. Одна из основных функций этого кабинета является создание безопасной и стабильной атмосферы», — отметил Анри.

Премьер-министр осудил продолжающееся насилие и призвал преступников сложить оружие, иначе «они будут нейтрализованы, отправлены в тюрьму или потеряют жизни».

Еще одной задачей нового кабинета является разрешение топливного кризиса, вызванного блокировкой поставок горючего криминальными бандами.

Кроме того, Анри призвал нового министра здравоохранения запустить кампанию по вакцинации от COVID-19 большего количества людей.

Новый состав правительства также займется подготовкой Конституции и президентских выборов.

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кризис гаити Ариэль Анри
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