Россияне оценили отказ «Антонова» от комплектующих из РФ, напомнив об истинном происхождении деталей

Киев, 25 ноября. На Украине сообщили о планах ГП «Антонов» испытать новый военный самолет Ан-178.

ГП «Антонов» когда-то славилось на весь Советский Союз. Предприятие производило и ремонтировало самолеты серии «Ан». Но после того, как Украина отправилась в независимое плавание, ситуация стала ухудшаться. Удержаться на «крыле» удавалось благодаря колоссальным усилиям. Производитель самолетов, которые раньше были востребованы во всем мире, оказался на грани выживания. А разрыв связей с Россией практически вынес «Антонову» смертный приговор.

В 2015 году предприятие построило и передало последний Ан-148 Северной Корее. После чего тогдашний президент Украины Петр Порошенко сменил руководство и с тех пор «Антонов» ничего не производил. Хотя в эфире украинских телеканалов периодически проскакивает новость о поступающих заказах из-за рубежа. Начиная с 2016 года предприятие не выпустило ни одной крылатой машины. На самом «Антонове» признают, что новых самолетов, скорее всего, больше не будет никогда.

На фоне таких безрадостных новостей директор Antonov Logistics SALIS Андрей Чернявский заявил о намерениях испытать новый военных самолет Ан-178. Первый полет якобы состоится в 2022 году. Известно, что «Антонов» планирует изготовить три транспортника для украинской армии ближе к 2023 году. На строительство самолетов для ВСУ «Укрэксимбанк» предоставил предприятию кредит на 3 миллиарда гривен.

facebook.com / ГП «Антонов»

На Украине не разделяют оптимизма. Сомнения, что «Антонов» способен вообще строить самолеты, оправданы. Российских комплектующих больше нет, конструкторы давно покинули страну, а производственное оборудование сильно устарело. Чтобы выпускать самолеты без российских деталей, нужно свыше двухсот миллионов долларов, которые предприятию никто не даст. Несмотря на бравурные заявления директора «Антонова» о том, что самолеты будут собирать без российских комплектующих, в них мало кто верит. В Сети бурно отреагировали на новость об испытании пока еще существующего только на словах военного самолета Ан-178.

«Пусть лучше соберут без единой советской детали, так будет куда сложнее, чем просто «без российских деталей»»;

«Это прорыв или рывок? А то я в последнее время что-то путаюсь. Мы все дальше отдаляемся от братьев, кричим, что меняем все и уходим безвозвратно в Европу, но возвращаемся со слезами и просим помочь — Санта-Барбара»;

«Ага. «Без использования российских комплектующих» — надо понимать, «без использования комплектующих российского ПРОИЗВОДСТВА». Что совсем не означает, что «железо», не закупили у китайцев, или индусов, штампующих его по лицензии»;

«Собрали не самолёт, а планер. Из запчастей, которые лет 10 пылились в ангаре. Нет движков, гидравлики, большей части РЭО. Так что «самолёт» — это громко сказано»;

«Поздравляю, конечно, но радоваться особого смысла нет. Все равно на мировые рынки не пустят, рано или поздно Антонов без России загнется»,

«Без российских деталей. Титан — белорусский, метал российский, просто закуплен в другом государстве. Красиво»;

«Интересно, насколько дороже он станет из-за этого?»;

«Промышленная Украина умерла. Рынка сбыта для Ан-178 нет! Этим все сказано. Произведут в лучшем случае 1-3 самолета, потом будут орать несколько лет о победе над Россией», — иронично прокомментировали новость пользователи российского сегмента Сети.

Ранее сообщалось о планах ГП «Антонов» организовать на канадской территории производство украинских самолетов.