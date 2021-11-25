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Президент Франции Макрон выступил за расширение еврозоны

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 17:07
Политика
Президент Франции Макрон выступил за расширение еврозоны
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Загреб, 25 ноября. Франция поддерживает стремление Хорватии окончательно присоединиться к еврозоне и Шенгену. С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон.

Глава государства прибыл в столицу Хорватии с первым официальным визитом вместе с правительственной делегацией.

«Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону», — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции с хорватским премьером Андреем Пленковичем.

Французский лидер подчеркнул, что поддерживает желание Загреба присоединиться к странам, которые входят в еврозону.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС.

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