Президент Франции Макрон выступил за расширение еврозоны

Загреб, 25 ноября. Франция поддерживает стремление Хорватии окончательно присоединиться к еврозоне и Шенгену. С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон.

Глава государства прибыл в столицу Хорватии с первым официальным визитом вместе с правительственной делегацией.

«Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону», — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции с хорватским премьером Андреем Пленковичем.

Французский лидер подчеркнул, что поддерживает желание Загреба присоединиться к странам, которые входят в еврозону.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС.