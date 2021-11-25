Главные новости дня: 25 ноября

ФАН публикует дайджест событий 25 ноября.

Трагедия на кузбасской шахте «Листвяжная» унесла жизни 11 человек

В ночном пожаре в угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области погибло 11 шахтеров. Причиной ЧП следователи назвали взрыв метана. На момент начала пожара под землей находилось более 280 человек, 237 из которых спасатели эвакуировали сразу. Внизу находится еще 36 горняков, судьба которых оставалась неизвестной. К настоящему моменту их местоположение установлено. Сотрудники МЧС, которые пытались найти оставшихся горняков в задымленной шахте «Листвяжная», срочно покинули ее из-за опасной концентрации газа.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям горняков, которые погибли при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Александр Калашников снят с должности главы ФСИН по указу президента

Александр Калашников освобожден от должности руководителя Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Новым главой ФСИН назначен генерал Аркадий Гостев, который ранее занимал должность заместителя руководителя Министерства внутренних дел России.

Коммунист Рашкин лишился депутатской неприкосновенности из-за дела о незаконной охоте

Парламентарий от КПРФ Валерий Рашкин потерял депутатскую неприкосновенность. Решение было принято по итогам голосования в Госдуме. Коммунист лишился иммунитета из-за дела о незаконной охоте. В здании нижней палаты парламента выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он поблагодарил СМИ за то, что история стала известна всей стране.

СК возбудил дело после видео со справляющим нужду у портрета ветерана в Москве блогером

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения объекта, посвященного памяти защитников Отечества в московском районе Измайлово. Инцидент произошел на территории Восточного административного округа российской столицы. Школьник справил нужду на портрет участника Великой Отечественной войны, после чего опубликовал записанное видео в социальных сетях.

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Перенесший инсульт Марк Рудинштейн впал в кому

Продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн находится в коме после инсульта. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об ухудшении состояния создателя «Кинотавра» сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, Рудинштейн впал в кому минувшей ночью.

Неисправность вентиляции газовой колонки привела к гибели четырех человек в Златоусте

Тела мужчины и трех женщин обнаружили в квартире одного из домов города Златоуста. Они могли погибнуть из-за неисправности в работе системы вентиляции газовой колонки для нагрева воды. Правоохранители при первичном осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти.

Мигрантов с переломанными ногами обнаружили на границе Белоруссии и Польши

Белорусские пограничники обнаружили группу беженцев из Ирака на одном из участков пограничной заставы «Песчатка» Каменецкого района. У некоторых из них были переломы костей ног. Пострадавшие рассказали, что получили травмы на территории Польши.

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Разработчика экспериментальной вакцины от COVID-19 нашли мертвым в Москве

Тело руководителя компании, разработавшей экспериментальное лечение от коронавируса, обнаружили в Москве. Разработчик альтернативного способа лечения COVID-19 Александр Потапов был обнаружен мертвым в своем запертом изнутри автомобиле. В полицию обратились его отец и брат.

ВМС США направили ракетный эсминец Arleigh Burke в Черное море для учений с НАТО

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke направился в Черное море, где будет задействован в учениях с партнерами по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США. В ведомстве отметили, что в данный момент эсминец осуществляет переход в Черное море.

Евросоюз одобрил применение вакцины Pfizer для детей от пяти лет

Препарат от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer одобрили в Евросоюзе для вакцинации детей в возрасте от пяти лет. Несовершеннолетние стали чаще болеть коронавирусом с начала пандемии. Зачастую инфекция протекает в тяжелой форме, поэтому детей также важно защищать от заражения COVID-19.