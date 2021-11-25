Жириновский оскорбил коммуниста Харитонова во время выступления в Госдуме

Москва, 25 ноября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «колхозником» главу комитета Госдумы по Арктике Николая Харитонова. Члены КПРФ возмутились его словам.

Инцидент произошел на пленарном заседании, главной темой которого было лишение депутатской неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина. Жириновский, выступая с трибуны, начал критиковать Коммунистическую партию РФ и коммунистическое движение в целом.

Ему начал отвечать Харитонов, но слова политика не были слышны из-за выключенного микрофона. Либерал-демократ обозвал его колхозником и потребовать «призрак коммунизма поймать, упаковать и спрятать туда же, где лось». Он имел в виду застреленное животное, убийство которого вменяют Валерию Рашкину. Когда Владимир Жириновский ушел с трибуны, коммунисты стали скандировать слово «позор».

Рашкин потерял депутатскую неприкосновенность из-за дела о незаконной охоте. Решение приняли путем голосования в Госдуме.