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Переводчица книг Джоан Роулинг раскрыла секрет ее популярности

Общество
Переводчица книг Джоан Роулинг раскрыла секрет ее популярности
Global Look Press  /  Ik Aldama

Лондон, 25 ноября. Переводчица книг Джоан Роулинг Александра Глебовская заявила, что британская писательница хорошо знает психологию подростков и это помогло ей стать успешной.

Первая книга о юном волшебнике Гарри Поттере вышла в свет более 20 лет назад. История о мальчике и его друзьях из школы Хогвартс продолжает оставаться одной из самых популярных в мире. По мнению Глебовской, феномен Роулинг объясняется ее педагогическим опытом.

«Роулинг прежде всего школьная учительница. Значит, она очень глубоко знает психологию подростка. Она видела, как растут дети, как и на что они реагируют. И в этом смысле, как мне кажется, главное в «Гарри Поттере» — это герои», — поделилась она с изданием «Слово и Дело».

Глебовская добавила, что с текстами писательницы интересно работать. Они будут полезны тем, кто начинает учить английский язык. Ранее Роулинг заявила о поступающих в ее адрес угрозах. Неизвестные опубликовали в Сети фотографию с ее домом, указав адрес.

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Джоан Роулинг книги писательница
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