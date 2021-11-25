МИД Белоруссии: Евросоюз не предоставил беженцам ничего из заявленной помощи

Минск, 25 ноября. Евросоюз не направлял беженцам какие-либо платежи в качестве помощи, о которой ранее было заявлено. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

По словам дипломата, от Еврокомиссии в «сухом остатке» ничего не поступало кроме заявлений о намерениях помочь мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки.

«Технические эксперты во время посещения ТЛЦ (транспортно-логистического центра. — Прим. ФАН) с беженцами так и не пообщались», — сказал пресс-секретарь.

Анатолий Глаз подчеркнул, что Белоруссия не имеет никакого отношения к миграционному кризису, образовавшемуся на границе с Польшей.

Как стало известно ранее, Еврокомиссия заявила, что выделит 3,5 млн евро на возвращение беженцев из Белоруссии на родину. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.