Журналист Сахаров объяснил, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести в стране с 1 декабря военное положение, чтобы удержать власть в своих руках, поскольку его рейтинг упал до критической отметки. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился журналист Алексей Сахаров.

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря на два месяца. По его словам, глава государства пойдет на такой шаг для того, чтобы взять под свой полный контроль СМИ.

«Это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия», — считает Ляшко.

Стоит напомнить, что в годовщину майдана оппозиция и националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием отставки главы офиса президента Андрея Ермака как раз до 1 декабря. Если глава государства не послушается, то они пообещали запустить новые массовые протесты по всей стране. Причиной для этого послужили обвинения в адрес соратника президента в государственной измене.

Кроме того, появилась информация, что Владимир Зеленский решил 1 декабря обратиться с ежегодным посланием к Верховной раде. Об этом сообщил депутат украинского парламента от фракции «Голоса»1 Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Отмечается, что в своем обращении глава государства намерен затронуть «внутреннее и внешнее положение Украины».

Журналист, эксперт по Украине Алексей Сахаров прокомментировал Федеральному агентству новостей ситуацию, сложившуюся сегодня на Украине. По его словам, сегодня президент Украины делает все, чтобы удержать власть в своих руках.

Федеральное агентство новостей /

«Дело в том, что Зеленскому и не нужно брать под свой контроль власть в стране, поскольку она и так находится у него в руках. Но внутри самой партии “Слуга народа”, а также в украинской власти наблюдается раскол. Его причина очень простая: власть и деньги. Поскольку тот, кто будет находиться на финансовых потоках, которые идут от наших западных партнеров, тот и будет на коне — при власти. Не секрет: чтобы получить такой ярлык на княжение, нужно пойти на поклон в посольство определенных западных стран. Я бы не стал говорить, что Зеленский таким образом пытается захватить власть, скорее, он пытается ее удержать. Такие сложные телодвижения и достаточно активные меры он начал предпринимать в связи с тем, что социологические опросы показывают катастрофическое падение его президентского рейтинга. Не исключено, конечно, что эти результаты подтасованы, как это часто бывает на Украине, но такое положение дел для президента является очень пугающим. Скатиться с фактически абсолютной поддержки жителей страны до уровня кефира, конечно, очень странно и, наверное, немного обидно», — сказал собеседник ФАН.

Объяснил эксперт и то, почему в последнее время ситуация на линии фронта в Донбассе значительно обострилась. По его мнению, таким образом киевские власти пытаются отвлечь народ Украины от внутренних проблем.

«Это путь, по которому шел предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Как только в стране возникала какая-то непонятная ситуация, он устраивал активизацию военных действий в Донбассе. Если методичка работает и способ, который позволяет переключить внимание населения с одной проблемы на другую, работает, то почему бы ими не пользоваться? Зеленский пользуется очень многими наработками своего предшественника, хотя, если мы вспомним предвыборную кампанию, обещал его отправить на нары. Тем не менее методички прошлых властей работают и будут продолжать это делать. Пока они продолжат работать, мы будем наблюдать этот бесконечный конфликт в Донбассе и все неприятности, что с ним связаны. Активизация на линии фронта нужна исключительно для того, чтобы переключить внимание с одного на другое», — резюмировал Алексей Сахаров.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что зима этого года может стать последней для Владимира Зеленского на посту президента.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента