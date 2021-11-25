Адвокат Сейфа аль-Ислама Каддафи подал апелляцию на решение избиркома

Триполи, 25 ноября. Адвокат претендента на пост главы Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи — Халед аз-Заиди подал жалобу на решение Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) об исключении политика из участия в предстоящих президентских выборах, сообщает местный телеканал Al Jamahiriya.

Сторона сына покойного лидера североафриканской страны намерена установить причину его непоявления в списке кандидатов, опубликованного избиркомом. Ведомство ссылается на несоответствие баллотируемого Статье 10 (Пункт седьмой) и Статье 17 (Пункт пятый) Закона о выборах. Однако аз-Заиди накануне заявил, что обнародованный документ идет вразрез с законодательством.

#عاجل// وصول خالد الزايدي محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي إلى #طرابلس للقاء رئيس مفوضية الانتخابات @LyHNEC عماد السايح#ليبيا#سيف_الإسلام pic.twitter.com/v4Z7xN6TXN — ( عاجل ) قناة الخضراء _ green tv (@greenurgent) November 25, 2021

Адвокат добавил, что с его клиента сняты судебные обвинения, поэтому запрет на участие в президентской гонке неправомерен. Он назвал исключение Сейфа аль-Ислама из списка «политическим решением».

«Присутствуют имена лиц, которые не соответствуют условиям, и их документы приняты. Это ставит под сомнение честность и независимость Избирательной комиссии», — сказал Аз-Заиди.

В среду, 24 ноября, ВИК исключила Каддафи-младшего из участия в президентских выборах, намеченных на 24 декабря. В заявлении ведомства говорится, что в черный список вошли 25 кандидатов из-за ранее вынесенных в отношении них судебных решений.

Союз племен Ливии считает, что недопуск Сейфа аль-Ислама приведет к краху политического процесса. В организации опасаются новой вооруженной эскалации.