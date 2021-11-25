Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 17:27
17:27
Весь мир
Всемирный банк предупредил об увеличении дефицита воды в Ираке на 20%
17:26
Общество
Маркетолог Долженкова заявила, что скидки выше 20% могут указывать на обман
17:26
Политика
Меркель назвала выборы президента Белоруссии нелегитимными
17:23
Весь мир
White Lives Matter: почему в США набирает популярность движение белых националистов
17:22
Весь мир
Премьер-министр Гаити представил новый состав правительства
17:19
Политика
Журналист Сахаров объяснил, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
17:19
Общество
Иммунолог Болибок назвал аллергию и астму противопоказанием к прививке от COVID-19
17:16
Экономика
ЦБ может ужесточить регулирование по займам МФО с повышенным показателем долговой нагрузки
17:14
Общество
Моргенштерн отправился в ОАЭ после обвинений в торговле наркотиками
17:14
Общество
Быстрые перекусы «на ходу» и отсутствие овощей в рационе нарушают работу кишечника
Все новости

Адвокат Сейфа аль-Ислама Каддафи подал апелляцию на решение избиркома

Весь мир
Адвокат Сейфа аль-Ислама Каддафи подал апелляцию на решение избиркома
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 25 ноября. Адвокат претендента на пост главы Ливии Сейфа аль-Ислама Каддафи — Халед аз-Заиди подал жалобу на решение Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) об исключении политика из участия в предстоящих президентских выборах, сообщает местный телеканал Al Jamahiriya.

Сторона сына покойного лидера североафриканской страны намерена установить причину его непоявления в списке кандидатов, опубликованного избиркомом. Ведомство ссылается на несоответствие баллотируемого Статье 10 (Пункт седьмой) и Статье 17 (Пункт пятый) Закона о выборах. Однако аз-Заиди накануне заявил, что обнародованный документ идет вразрез с законодательством.

Адвокат добавил, что с его клиента сняты судебные обвинения, поэтому запрет на участие в президентской гонке неправомерен. Он назвал исключение Сейфа аль-Ислама из списка «политическим решением».

«Присутствуют имена лиц, которые не соответствуют условиям, и их документы приняты. Это ставит под сомнение честность и независимость Избирательной комиссии», — сказал Аз-Заиди.

В среду, 24 ноября, ВИК исключила Каддафи-младшего из участия в президентских выборах, намеченных на 24 декабря. В заявлении ведомства говорится, что в черный список вошли 25 кандидатов из-за ранее вынесенных в отношении них судебных решений.

Союз племен Ливии считает, что недопуск Сейфа аль-Ислама приведет к краху политического процесса. В организации опасаются новой вооруженной эскалации.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Адвокат Сейфа аль-Ислама Каддафи подал апелляцию на решение избиркома
выборы ливия сейф аль-ислам
Комментировать