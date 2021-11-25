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Президент ЦАР призвал чиновников усилить работу в деле восстановления республики

Весь мир
Президент ЦАР призвал чиновников усилить работу в деле восстановления республики
facebook.com  /  @Renaissance.cf

 

 

Банги, 25 ноября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел встречу со столичными чиновниками и напомнил им об ответственности за восстановление государственных институтов. Об этом сообщает Le Potentiel Centrafricain

«Хочу вас заверить, что мои действия всегда будут соответствовать интересам страны и нашего народа, я несу полную ответственность за судьбу нации и призываю вас действовать в той же парадигме», — сообщил гарант во время выступления.

Туадера добавил, что сотрудники всех министерств и ведомств должны прилагать максимум усилий для того, чтобы в сжатые сроки провести качественную модернизацию республики. Несмотря на то, что многое уже сделано, впереди остается огромный пласт работ.

«Для президента диалог — единственный способ вывести нас из нищеты. Таким образом, немедленная реакция местных лидеров свидетельствует об уважении, которое они проявляют к институтам нашей страны и о непоколебимой заинтересованности в мире и развитии.

Это также означает, что не только чиновники, но и все жители ЦАР должны стремиться к восстановлению государства. Каждому отводится ключевая роль», — пишет издание.

Президент ЦАР призвал чиновников усилить работу в деле восстановления республики
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Гарант в очередной раз выразил признательность населению за доверие, оказанное ему во время президентских выборов 2020 года. Он также подчеркнул, что сделает все возможное от него зависящее для возвращения стабильности.

«Напомнил Фостен-Арканж Туадера и о предстоящем общенациональном диалоге, главная цель которого усадить за стол переговоров всех несогласных с политикой действующей власти и привести мнение всех сторон к общему знаменателю. Это может положить конец разногласиям и вернуть долгожданный мир.

Однако не все готовы к подобного рода действиям, не все хотят мира. Остается довольно много групп боевиков, которым нужна кровь. Но с ними будут разговаривать уже военные», — заключили сотрудники СМИ.

Ранее сообщалось, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера повысит эффективность работы административного аппарата.

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