Эксперт Кусакин посоветовал не слушать музыку во время зарядки телефона

Москва, 25 ноября. Использование неоригинального зарядного устройства для смартфона может привести к удару током, если пользователь одновременно слушает музыку через наушники, заявил основатель Neovolt.ru Роман Кусакин.

По словам эксперта, о поражениях пользователей током говорит неутешительная статистика. Пострадавшие слушали музыку в наушниках с подключенным к электросети адаптером питания. Кусакин посоветовал не пользоваться устройством во время его зарядки, даже если у вас есть оригинальный аксессуар.

В последнее время производители упростили и удешевили конструкцию зарядок, пишет Газета.Ru. Однако такое решение предполагает, что они стали менее безопасными для людей, подытожил он.

Ранее эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов рассказал, что делать при потере смартфона. В первую очередь, нужно заблокировать sim-карты, привязанные к банковским приложениям, установленным на телефоне. Это необходимо для контроля за средствами на счетах.