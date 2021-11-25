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Эксперт Кусакин посоветовал не слушать музыку во время зарядки телефона

Общество
Эксперт Кусакин посоветовал не слушать музыку во время зарядки телефона
sony.com  /  Sony Group Corporation

Москва, 25 ноября. Использование неоригинального зарядного устройства для смартфона может привести к удару током, если пользователь одновременно слушает музыку через наушники, заявил основатель Neovolt.ru Роман Кусакин.

По словам эксперта, о поражениях пользователей током говорит неутешительная статистика. Пострадавшие слушали музыку в наушниках с подключенным к электросети адаптером питания. Кусакин посоветовал не пользоваться устройством во время его зарядки, даже если у вас есть оригинальный аксессуар.

В последнее время производители упростили и удешевили конструкцию зарядок, пишет Газета.Ru. Однако такое решение предполагает, что они стали менее безопасными для людей, подытожил он.

Ранее эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов рассказал, что делать при потере смартфона. В первую очередь, нужно заблокировать sim-карты, привязанные к банковским приложениям, установленным на телефоне. Это необходимо для контроля за средствами на счетах.

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музыка наушники телефон
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