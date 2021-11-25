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Захарова назвала репортаж CNN о «российском вторжении» на Украину очередным фейком Запада

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 16:36
Армия
Захарова назвала репортаж CNN о «российском вторжении» на Украину очередным фейком Запада
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 25 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не воспринимать всерьез очередной фейковый репортаж американского телеканала CNN о «российском вторжении» на Украину.

Дипломат отметила, что не следует опираться на материалы CNN как на факты, так как телеканал распространяет фейки в интересах США. Американская сторона на словах выступает за скорейшее урегулирование конфликта в Донбассе, накачивая Киев оружием, которое впоследствии применяется в боевых действиях на востоке Украины.

«Если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет», — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста о репортажах CNN.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали утверждения западных стран о якобы «агрессивных действиях» Москвы, отмечая, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить военные силы НАТО вблизи границ РФ. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.

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украина россия донбасс захарова cnn
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