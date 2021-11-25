Сценарист Дэвид Митчелл заявил, что новая «Матрица» нарушает правила боевиков

Лос-Анджелес, 25 ноября. Британский писатель и сценарист Дэвид Митчелл заявил, что четвертая часть «Матрицы» не похожа на прежние фильмы культовой франшизы.

По словам Митчелла, «Матрица: Воскрешение» — не сиквел, а самостоятельное произведение. При этом на сценарий фильма в некоторой степени повлияли и другие части.

«Это прекрасное и странное творение. В нем получилось достигнуть пары результатов, каких не увидишь в боевиках, оно нарушает все правила блокбастеров», — поделился он с изданием CheatSheet.

Главную роль в картине играет Киану Ривз, его партнерами по съемочной площадке стали Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II и другие звезды. Постановщиком фильма выступила Лана Вачовски, которая до этого работала над франшизой со своей сестрой Лилли. Новая «Матрица» выйдет в российский прокат 16 декабря, пишет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что россиянам покажут первую «Матрицу» 1999 года. Она станет «разогревом» перед релизом новой части.