Помощник доктора Курпатова признался в отношениях с начальником

Санкт-Петербург, 25 ноября. Помощник Андрея Курпатова Алексей Иевский, который обвиняется в краже дорогих часов и украшений у доктора, заявил, что его начальник написал заявление в полицию из мести после любовной ссоры. Подробности отношений с известным доктором 25-летний Иевский раскрыл на суде. По его словам, рабочие отношения с начальником плавно перетекли в интимные. Курпатов подарил помощнику часы и украшения, а после ссоры написал заявление об их пропаже.

Как пишет АиФ, Иевский и Курпатов поссорились из-за измены доктора. Затем пара рассталась. Иевский пробудет в СИЗО до 28 ноября. Свои слова он намерен подтвердить личной перепиской с Курпатовым.

«После того, как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы: «Если ты не вернешься, я тебя затаскаю по судам», – сказал Иевский.

Напомним, 14 ноября стало известно, что швейцарские часы Breguet type XXI стоимостью 1,3 млн рублей были украдены из квартиры доктора Курпатова в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов задержали помощника психотерапевта, которого Курпатов подозревает в совершении ограбления.