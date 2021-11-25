Украина везет уголь «в обход России» через порт Тамань

Киев, 25 ноября. Власти Украины сообщили о «прорыве топливной блокады» со стороны России.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что страна все-таки получит уголь из Казахстана, доставке которого по железным дорогам якобы препятствовала РФ. При этом глава украинского правительства уточнил, что твердое топливо будет доставлено в Незалежную из порта Тамань, сообщает RuBaltic.Ru.

На том, что порт Тамань находится на территории Краснодарского края РФ, глава кабмина Украины решил не акцентировать внимание граждан, чтобы не рушить очередной миф о «российской агрессии» и «перемоге». При этом провластные СМИ Незалежной начали наперебой писать о том, как Киев в очередной раз «победил» Россию и сделал еще один шаг на пути к собственной энергонезависимости.

Как известно, уже долгое время Украина покупает российский газ по так называемому виртуальному реверсу из Европы. Киев даже вел официальный подсчет, сколько времени страна продержалась без голубого топлива из РФ. И при этом никого не смущало, что по единственному газопроводу Незалежной газ идет именно в сторону ЕС, а вовсе не наоборот.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Видимо, аналогичный прием Киев решил провернуть и в ситуации с углем. Чтобы отвлечь внимание граждан от полного провала в подготовке к отопительному сезону, украинские власти решили в очередной раз разыграть «российскую карту». Теперь руководство Украины не стесняясь говорит о доставке угля в обход России через российский порт Тамань, видимо, в надежде, что на географические «тонкости» в порыве патриотизма никто из украинцев просто не обратит внимания.

В то же время ситуация в энергетической отрасли Украины остается действительно крайне сложной. В летний период страна практически не накопила угля, и теперь его приходится в срочном порядке покупать в Казахстане, ЮАР и других странах, у которых еще есть свободные объемы твердого топлива.

Однако, как подчеркивают эксперты, даже этих поставок стране хватит всего на несколько недель, ведь закупленный уголь сразу пойдет на ТЭС, а сделать запасы сейчас просто не представляется возможным. В итоге отопительный сезон на Украине по-прежнему остается под угрозой, и Киеву придется приложить немалые усилия, чтобы страна смогла дожить до весны без серьезных потерь.

Ранее сильно возросшие тарифы на отопление по-настоящему испугали «энергонезависимых» жителей Литвы.