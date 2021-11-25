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Глава Рособрнадзора прокомментировал предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 18:44
Общество
Глава Рособрнадзора прокомментировал предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 ноября. Председатель Следственного Комитета Александр Быстрыкин высказал инициативу об отмене ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев раскритиковал данное предложение.

Быстрыкин аргументировал свою инициативу тем, что экзамен для школьников слишком сложный и становится похож на пытку. Он предложил возродить советскую схему образования, которую председатель СК считает одной из лучших в мире. Музаев отметил, что система ЕГЭ уже давно критикуется. Именно обсуждение метода и помогает ему двигаться вперед.

«Очень много изменений конструктивных, которые оценивает экспертное сообщество, в первую очередь учителя положительно оценивают. Конкретно в этом заявлении конкретных предложений мы не увидели», — прокомментировал Анзор Музаев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже высказал свое мнение по поводу данной инициативы. Он считает, что реформа образования заслуживает внимания профильных ведомств.

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