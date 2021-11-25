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Бойцам полка Росгвардии в Ленинградской области вручили боевое знамя

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 16:14
Армия
Бойцам полка Росгвардии в Ленинградской области вручили боевое знамя
Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Санкт-Петербург, 25 ноября. Дислоцированный в Ленинградской области специальный полк Росгвардии получил боевое знамя в ходе торжественной церемонии в Сосновом Бору.

Боевое знамя бойцам полка Росгвардии по охране важных государственных объектов вручил заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по военно-политической работе Денис Ермаков.

«Специальному моторизованному полку вручается Боевое знамя, являющееся официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяющее ее честь, доблесть, славу и боевые традиции», — зачитал грамоту президента РФ Владимира Путина генерал-майор Ермаков.

Полк Северо-Западного округа Росгвардии ведет свою историю с 1979 года, и в настоящее время обеспечивает охрану объектов атомной энергетики.

Ранее сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в течение одной недели ноября задержали 167 предполагаемых преступников в Центральном федеральном округе.

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росгвардия боевое знамя северо-западный округ
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