Бойцам полка Росгвардии в Ленинградской области вручили боевое знамя

Санкт-Петербург, 25 ноября. Дислоцированный в Ленинградской области специальный полк Росгвардии получил боевое знамя в ходе торжественной церемонии в Сосновом Бору.

Боевое знамя бойцам полка Росгвардии по охране важных государственных объектов вручил заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по военно-политической работе Денис Ермаков.

«Специальному моторизованному полку вручается Боевое знамя, являющееся официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяющее ее честь, доблесть, славу и боевые традиции», — зачитал грамоту президента РФ Владимира Путина генерал-майор Ермаков.

Полк Северо-Западного округа Росгвардии ведет свою историю с 1979 года, и в настоящее время обеспечивает охрану объектов атомной энергетики.

Ранее сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в течение одной недели ноября задержали 167 предполагаемых преступников в Центральном федеральном округе.